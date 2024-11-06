Напряженной остается обстановка на западных рубежах Беларуси. Сегодня в Литве стартовали учения НАТО, которые получили название «Сильная воля – 2024», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры проходят в военных и гражданских районах Каунаса и на юго-востоке страны, то есть вблизи границ нашего государства. В районе проведения учений дислоцируются порядка 400 военнослужащих с боевой техникой. Как сообщили в минобороны Латвии, тренировка носит оборонительный характер – главная задача отработать планирование и проведение таких операций. Еще одна цель – взаимодействие с союзниками по НАТО, а также интеграция подразделений боевого обеспечения и координация действий. Военным полигоном Литва стала на 2 недели. Учения завершатся 20-го ноября.