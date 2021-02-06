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Снежная буря в США: четыре человека погибли, синоптики опасаются наводнений

06 февраля 2021 12:38
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Новости США. Снежная буря накрыла США. В стране выпало рекордное количество осадков за последние пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снежная буря в США: четыре человека погибли, синоптики опасаются наводнений-1

Четыре человека погибли. В штате Пенсильвания во время метели заблудилась и умерла от переохлаждения 67-летняя женщина. В штате Мэриленд три человека погибли в ДТП, спровоцированном снежной бурей.

Снежная буря в США: четыре человека погибли, синоптики опасаются наводнений-4

В Нью-Йорке и Нью-Джерси власти объявили чрезвычайное положение из-за непогоды. Закрыты учебные заведения, отменено автобусное и железнодорожное сообщение.

Снежная буря в США: четыре человека погибли, синоптики опасаются наводнений-7

Синоптики опасаются, что такая погода может спровоцировать наводнения, когда выпавший снег начнет таять.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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