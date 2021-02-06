Снежная буря в США: четыре человека погибли, синоптики опасаются наводнений

Новости США. Снежная буря накрыла США. В стране выпало рекордное количество осадков за последние пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека погибли. В штате Пенсильвания во время метели заблудилась и умерла от переохлаждения 67-летняя женщина. В штате Мэриленд три человека погибли в ДТП, спровоцированном снежной бурей.

В Нью-Йорке и Нью-Джерси власти объявили чрезвычайное положение из-за непогоды. Закрыты учебные заведения, отменено автобусное и железнодорожное сообщение.