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В США при сходе снежной лавины погибли четыре человека

07 февраля 2021 13:14
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Новости США. Четверо лыжников погибли в результате схода снежной лавины в США. Трагедия произошла в горах недалеко от Солт-Лейк-Сити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США при сходе снежной лавины погибли четыре человека-1

Еще четырем лыжникам удалось спастись, они получили незначительные травмы. Пострадавших эвакуировали на вертолете. Ранее местные власти предупреждали об угрозе схода снежных лавин в этом райне. Такая опасность сохраняется.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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