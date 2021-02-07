В США при сходе снежной лавины погибли четыре человека

Новости США. Четверо лыжников погибли в результате схода снежной лавины в США. Трагедия произошла в горах недалеко от Солт-Лейк-Сити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Четверо лыжников погибли в результате схода снежной лавины в США. Трагедия произошла в горах недалеко от Солт-Лейк-Сити, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще четырем лыжникам удалось спастись, они получили незначительные травмы. Пострадавших эвакуировали на вертолете. Ранее местные власти предупреждали об угрозе схода снежных лавин в этом райне. Такая опасность сохраняется.