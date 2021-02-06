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В Афинах +18, в Москве -18. Погода в мире на неделю с 8 по 14 февраля

06 февраля 2021 20:51
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Свежий климатический расклад в Старом Свете. В столице любви синоптики обещают дождь, столбик термометра в Париже покажет +9°С, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Афинах +18, в Москве -18. Погода в мире на неделю с 8 по 14 февраля-1

В Вене -4°С, метель. В Риме сильный дождь и +11°С. +8°С и небольшой дождь обещают в Мадриде.

Температура может упасть до -28°С. Синоптики рассказали, насколько холодный февраль ждёт Беларусь

В Афинах +18, в Москве -18. Погода в мире на неделю с 8 по 14 февраля-4

В столице Болгарии +13°С, дождливо. Не обещают осадков в Анкаре, температура поднимется до +14°С. В Афинах возможен дождь, но теплее: здесь обещают 18 градусов тепла.

В Афинах +18, в Москве -18. Погода в мире на неделю с 8 по 14 февраля-7

На контрасте – Прибалтика, температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге -8°С, снег, в Вильнюсе -10°С и без осадков. В Варшаве -7°С, возможен снег, в Киеве также -7°С и метель. В Москве ожидается ясная и морозная погода. Столбики термометра опустятся до -18°С.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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