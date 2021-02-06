В Афинах +18, в Москве -18. Погода в мире на неделю с 8 по 14 февраля

Свежий климатический расклад в Старом Свете. В столице любви синоптики обещают дождь, столбик термометра в Париже покажет +9°С, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене -4°С, метель. В Риме сильный дождь и +11°С. +8°С и небольшой дождь обещают в Мадриде. Температура может упасть до -28°С. Синоптики рассказали, насколько холодный февраль ждёт Беларусь

В столице Болгарии +13°С, дождливо. Не обещают осадков в Анкаре, температура поднимется до +14°С. В Афинах возможен дождь, но теплее: здесь обещают 18 градусов тепла.