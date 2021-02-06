Во французском Бордо прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

Новости Франции. ЧП во французском Бордо. В одном из зданий, расположенных в центре города, прогремел взрыв. Ранения получили более 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. ЧП во французском Бордо. В одном из зданий, расположенных в центре города, прогремел взрыв. Ранения получили более 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Само здание обрушилось. В развалинах спасатели с собаками ведут поиск людей, возможно, оказавшихся под обломками. Взрывная волна была такой силы, что в расположенных рядом магазинах разбились стекла. Существует опасность обрушения еще нескольких зданий.
Наиболее вероятной причиной ЧП называют взрыв бытового газа в автомастерской.