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Во французском Бордо прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

06 февраля 2021 14:05
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Новости Франции. ЧП во французском Бордо. В одном из зданий, расположенных в центре города, прогремел взрыв. Ранения получили более 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во французском Бордо прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие-1

Само здание обрушилось. В развалинах спасатели с собаками ведут поиск людей, возможно, оказавшихся под обломками. Взрывная волна была такой силы, что в расположенных рядом магазинах разбились стекла. Существует опасность обрушения еще нескольких зданий.

Наиболее вероятной причиной ЧП называют взрыв бытового газа в автомастерской.

# Взрыв газа # Фотофакт

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