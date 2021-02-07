ЧП в России: в Забайкалье с рельсов сошли 17 вагонов поезда

Новости России. В Забайкалье сошли с рельсов 17 вагонов грузового поезда. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла около полуночи. Движение поездов было временно приостановлено. Для ликвидации последствий к месту ЧП были направлены бригады специалистов. Привлечено почти 300 человек и 40 единиц техники. Восстановительные работы еще не завершены. В результате инцидента возможны задержки пассажирских поездов.