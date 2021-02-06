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В Индии фермеры заблокировали дороги. Они протестуют против новых законов о сельском хозяйстве

06 февраля 2021 12:39
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Новости Индии. В Индии фермеры заблокировали дороги в знак протеста против новых законов о сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии фермеры заблокировали дороги. Они протестуют против новых законов о сельском хозяйстве-1

В стране введены повышенные меры безопасности. Кроме того, глава полиции сообщил, что его ведомство будет следить и за контентом в социальных сетях, чтобы пресекать возможные провокации и призывы к насилию.

В Индии фермеры заблокировали дороги. Они протестуют против новых законов о сельском хозяйстве-4

В новых законах о сельском хозяйстве разрешают продажу продукции на коммерческом рынке в любой точке страны.

В Индии фермеры заблокировали дороги. Они протестуют против новых законов о сельском хозяйстве-7

Однако протестующие полагают, что на деле это даст большую власть перекупщикам, а также приведет к отмене гарантированной минимальной закупочной цены на сельхозпродукцию.

# Акции протеста # Фотофакт

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