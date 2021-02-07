На границе Австрии и Германии прошёл массовый митинг ковид-диссидентов

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 106,5 млн. За сутки более 460 тысяч новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Дании с 7 февраля вводят новые правила для въезжающих в страну. В обязательном порядке необходимо наличие отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, вводится требование соблюдения 10-дневного карантина.

Антиковидные ограничения действуют во всех европейских странах, что становится поводом для протестов. Так, на границе Австрии и Германии прошел массовый митинг COVID-диссидентов. Тысячи человек выступили против того, что считают ограничениями свобод. В их поддержку в Зальцбурге на митинг вышли сотни человек.