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На границе Австрии и Германии прошёл массовый митинг ковид-диссидентов

07 февраля 2021 12:33
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Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 106,5 млн. За сутки более 460 тысяч новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе Австрии и Германии прошёл массовый митинг ковид-диссидентов-1

Власти Дании с 7 февраля вводят новые правила для въезжающих в страну. В обязательном порядке необходимо наличие отрицательного теста на коронавирус. Кроме того, вводится требование соблюдения 10-дневного карантина.

Антиковидные ограничения действуют во всех европейских странах, что становится поводом для протестов. Так, на границе Австрии и Германии прошел массовый митинг COVID-диссидентов. Тысячи человек выступили против того, что считают ограничениями свобод. В их поддержку в Зальцбурге на митинг вышли сотни человек.

На границе Австрии и Германии прошёл массовый митинг ковид-диссидентов-4

Никто из протестующих не соблюдал социальную дистанцию, все были без масок. И это несмотря на то, что со следующей недели власти Австрии и так ослабляют общенациональный карантин. Уже 8 февраля в стране откроются школы, музеи, рестораны.

# Коронавирус # Фотофакт

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