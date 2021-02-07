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Песок из Сахары окрасил небо во Франции в бежевый цвет

07 февраля 2021 11:27
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Новости Франции. Необычное природное явление можно наблюдать во Франции. Там небо приобрело бежевый цвет. Причина в приближающейся песчаной буре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песок из Сахары окрасил небо во Франции в бежевый цвет-1

Сильный ветер принес из пустыни Сахара много песка. Новый оттенок приобрело небо в Париже, Тулузе и Лионе. А в Альпах снег стал оранжевого цвета.

Песок из Сахары окрасил небо во Франции в бежевый цвет-4

Пользователи сети публикуют фотографии и видео, на которые будто наложили необычный фильтр.

# Природные явления # Фотофакт

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