Песок из Сахары окрасил небо во Франции в бежевый цвет

Новости Франции. Необычное природное явление можно наблюдать во Франции. Там небо приобрело бежевый цвет. Причина в приближающейся песчаной буре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер принес из пустыни Сахара много песка. Новый оттенок приобрело небо в Париже, Тулузе и Лионе. А в Альпах снег стал оранжевого цвета.