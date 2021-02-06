Евгений Пустовой: за Карпатские горы зашло солнце медийной демократии

Блицкриг на украинском медиаполе: в Киеве после указа Зеленского молниеносно закрыты три телеканала – «112 Украина», NewsOne и ZIK, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Зрители остались без контента, журналисты – без работы. Слишком громкая свобода слова! Так осталась ли медийная демократия в соседнем государстве?