Евгений Пустовой: за Карпатские горы зашло солнце медийной демократии
Блицкриг на украинском медиаполе: в Киеве после указа Зеленского молниеносно закрыты три телеканала – «112 Украина», NewsOne и ZIK, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Зрители остались без контента, журналисты – без работы. Слишком громкая свобода слова! Так осталась ли медийная демократия в соседнем государстве?
В своей авторской рубрике рассуждает Евгений Пустовой. Подробнее в видеоматериале.
Евгений Пустовой, корреспондент:
У меня траур. Жаль, нет черной рубашки, надел бы. За Карпатские горы зашло солнце медийной демократии. Похоронена вера в незалежну пресу самостійноі Украины.
Здравствуйте, это «Политика без галстуков и купюр». Это Евгений Пустовой. Это СТВ. Это самый народный канал на одном из самых демократичных медийных пространств. Ну, а чего же нет? У нас одним росчерком пера апошняга дыктатара Эўропы телевизионные каналы не закрываются. А в Украине все просто: нажали на рубильник и опа…