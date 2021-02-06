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Евгений Пустовой: за Карпатские горы зашло солнце медийной демократии

06 февраля 2021 17:45
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Блицкриг на украинском медиаполе: в Киеве после указа Зеленского молниеносно закрыты три телеканала – «112 Украина», NewsOne и ZIK, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Зрители остались без контента, журналисты – без работы. Слишком громкая свобода слова! Так осталась ли медийная демократия в соседнем государстве?

В своей авторской рубрике рассуждает Евгений Пустовой.  Подробнее в видеоматериале.

Евгений Пустовой: за Карпатские горы зашло солнце медийной демократии-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
У меня траур. Жаль, нет черной рубашки, надел бы. За Карпатские горы зашло солнце медийной демократии. Похоронена вера в незалежну пресу самостійноі Украины. 

Евгений Пустовой: за Карпатские горы зашло солнце медийной демократии-4

Здравствуйте, это «Политика без галстуков и купюр». Это Евгений Пустовой. Это СТВ. Это самый народный канал на одном из самых демократичных медийных пространств. Ну, а чего же нет? У нас одним росчерком пера апошняга дыктатара Эўропы телевизионные каналы не закрываются. А в Украине все просто: нажали на рубильник и опа…

# «Политика без галстуков и купюр» # Евгений Пустовой # Владимир Зеленский # Фотофакт

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