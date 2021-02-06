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В Украине восемь вагонов поезда сошли с рельсов

06 февраля 2021 19:11
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Новости Украины. ЧП произошло вблизи железнодорожной станции Воскобойня в Украине. С рельсов сошли восемь вагонов грузового поезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине восемь вагонов поезда сошли с рельсов-1

Обошлось без погибших и пострадавших. Однако в результате аварии серьезно повредились железнодорожные пути и электрическая опора. Специалисты считают, что сход с рельсов мог быть вызван неисправным состоянием одного из вагонов.

На месте инцидента работают аварийные бригады, они занимаются восстановлением железнодорожных путей. Из-за аварии возникла задержка движения пассажирских поездов в обоих направлениях.

# Авария # Фотофакт

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