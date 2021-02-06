В Новой Москве при пожаре в жилом доме погибли три человека, двое из них – дети

Новости России. В Подмосковье в результате пожара погибли три человека, из них двое детей. Еще 17 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поселке Мосрентген в Новой Москве на втором этаже девятиэтажного жилого дома вспыхнула квартира. Вскоре огонь охватил балконы с третьего по девятый этажи.

Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Им удалось вытащить из огня пять человек. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело.