Прямой эфир

В Новой Москве при пожаре в жилом доме погибли три человека, двое из них – дети

06 февраля 2021 19:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Подмосковье в результате пожара погибли три человека, из них двое детей. Еще 17 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новой Москве при пожаре в жилом доме погибли три человека, двое из них – дети-1

В поселке Мосрентген в Новой Москве на втором этаже девятиэтажного жилого дома вспыхнула квартира. Вскоре огонь охватил балконы с третьего по девятый этажи.

Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Им удалось вытащить из огня пять человек. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело.

# Пожар # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Украине восемь вагонов поезда сошли с рельсов
06 февраля 2021 19:11

В Украине восемь вагонов поезда сошли с рельсов

Евгений Пустовой: за Карпатские горы зашло солнце медийной демократии
06 февраля 2021 17:45

Евгений Пустовой: за Карпатские горы зашло солнце медийной демократии

Во французском Бордо прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие
06 февраля 2021 14:05

Во французском Бордо прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие