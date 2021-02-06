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На месте взрыва во французском Бордо продолжается разбор завалов. Могут обрушиться ещё несколько зданий

06 февраля 2021 19:31
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Новости Франции. На месте взрыва во французском Бордо продолжается разбор завалов. В результате ЧП пострадали более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте взрыва во французском Бордо продолжается разбор завалов. Могут обрушиться ещё несколько зданий-1

Серьезные ранения получил 89-летний мужчина. Он находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По предварительной информации, именно ему принадлежал гараж, где и произошел взрыв.

Основная версия случившегося – утечка бытового газа. На месте работают пожарно-спасательные службы. Есть опасность обрушения еще нескольких зданий. В руинах специалисты с собаками ищут людей, возможно, оказавшихся под обломками.

# Взрыв газа # Фотофакт

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