Как ВОЗ рекомендует отмечать Новый год, чтобы избежать новую волну коронавируса в начале 2021-го

Игорь Позняк, СТВ:
Ну и какой же повод обратиться к истории 100-летней давности – мировой эпидемии испанки? Его на неделе нам подсказали белорусские инфекционисты.
Игорь Позняк, СТВ:
Ну и какой же повод обратиться к истории 100-летней давности – мировой эпидемии испанки? Его на неделе нам подсказали белорусские инфекционисты.
Кстати, дамочки на фото носят маски неверно. Носы открыты, а это ворота для инфекций. Так вот, оказывается, тогда, как и сейчас, вторая волна была намного выше, а плато, к которому и мы подбираемся сейчас, тоже круче. Здесь и тогда, и сейчас элементарная человеческая психология: в начале осени все расслабились, спустившись с пика. И вот вам, пожалуйста – новый гребень. Уходящая неделя отметилась новыми мировыми антирекордами.
А вот новость, которая добавила масла в огонь нынешней пандемии. В Британии заявляют о новом типе коронавируса, который может быть на 70 % более заразным. Пока непонятно, как новый штамм скажется на течении болезни и как на него повлияет массовая вакцинация. Единственно действенным методом пока остается профилактика.
Игорь Позняк:
За неделю до Рождества в европейских странах ужесточают карантин. В Лондоне и на юго-востоке Великобритании фактически объявлен локдаун. В Германии закрыты магазины и парикмахерские. Во Франции вечерний и ночной комендантский час. В Италии на Новый год и Рождество бары и рестораны смогут работать только на вынос.
За сутки зарегистрированы 1944 пациента с коронавирусом. Статистика Минздрава за 20 декабря
Всемирная организация здравоохранения рекомендует жителям Европы если и отмечать Рождество и Новый год, то исключительно на улице, при этом избегать массовых гуляний. В противном случае ВОЗ не исключает новой серьезной волны в начале 2021 года. В то же время в Европе признают, что локдауны не помогают, количество заболевших продолжает расти. К концу недели число инфицированных коронавирусом в мире превысило 76 миллионов.