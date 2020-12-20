Как ВОЗ рекомендует отмечать Новый год, чтобы избежать новую волну коронавируса в начале 2021-го

Игорь Позняк, СТВ:

Ну и какой же повод обратиться к истории 100-летней давности – мировой эпидемии испанки? Его на неделе нам подсказали белорусские инфекционисты.

Кстати, дамочки на фото носят маски неверно. Носы открыты, а это ворота для инфекций. Так вот, оказывается, тогда, как и сейчас, вторая волна была намного выше, а плато, к которому и мы подбираемся сейчас, тоже круче. Здесь и тогда, и сейчас элементарная человеческая психология: в начале осени все расслабились, спустившись с пика. И вот вам, пожалуйста – новый гребень. Уходящая неделя отметилась новыми мировыми антирекордами.

А вот новость, которая добавила масла в огонь нынешней пандемии. В Британии заявляют о новом типе коронавируса, который может быть на 70 % более заразным. Пока непонятно, как новый штамм скажется на течении болезни и как на него повлияет массовая вакцинация. Единственно действенным методом пока остается профилактика.

Игорь Позняк:

За неделю до Рождества в европейских странах ужесточают карантин. В Лондоне и на юго-востоке Великобритании фактически объявлен локдаун. В Германии закрыты магазины и парикмахерские. Во Франции вечерний и ночной комендантский час. В Италии на Новый год и Рождество бары и рестораны смогут работать только на вынос. За сутки зарегистрированы 1944 пациента с коронавирусом. Статистика Минздрава за 20 декабря