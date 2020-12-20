Около 10 человек погибли при взрыве в Кабуле

Новости Афганистана. Около 10 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего 20 декабря в одном из районов афганской столицы. Еще столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Около 10 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего 20 декабря в одном из районов афганской столицы. Еще столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Атака была направлена против одного из членов парламента. Неизвестные злоумышленники подорвали кортеж члена Национальной ассамблеи. Парламентарий получил ранения, но его жизни ничего не угрожает.
Все пострадавшие доставлены в больницы Кабула. Выясняются обстоятельства произошедшего.