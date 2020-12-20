Прямой эфир

Около 10 человек погибли при взрыве в Кабуле

20 декабря 2020 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. Около 10 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего 20 декабря в одном из районов афганской столицы. Еще столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 10 человек погибли при взрыве в Кабуле-1

Атака была направлена против одного из членов парламента. Неизвестные злоумышленники подорвали кортеж члена Национальной ассамблеи. Парламентарий получил ранения, но его жизни ничего не угрожает.

Все пострадавшие доставлены в больницы Кабула. Выясняются обстоятельства произошедшего.

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции взорвался кислородный аппарат в отделении для больных коронавирусом. Около 10 человек погибли
19 декабря 2020 14:29

В Турции взорвался кислородный аппарат в отделении для больных коронавирусом. Около 10 человек погибли

Нелегальные мигранты во Франции вышли на протесты
19 декабря 2020 13:59

Нелегальные мигранты во Франции вышли на протесты

В Италии на новогодние праздники объявлен карантин, а в Украине отменили мероприятия в развлекательных заведениях
19 декабря 2020 13:46

В Италии на новогодние праздники объявлен карантин, а в Украине отменили мероприятия в развлекательных заведениях