В Турции взорвался кислородный аппарат в отделении для больных коронавирусом. Около 10 человек погибли

Новости Турции. Около 10 человек стали жертвами взрыва кислородного аппарата в больнице в городе Газиантэп на юге Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом. Возраст пациентов – от 60 до 85 лет. Еще полтора десятка человек, проходивших лечение от COVID-19, были переведены в другие медицинские учреждения.