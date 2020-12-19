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В Турции взорвался кислородный аппарат в отделении для больных коронавирусом. Около 10 человек погибли

19 декабря 2020 14:29
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Новости Турции. Около 10 человек стали жертвами взрыва кислородного аппарата в больнице в городе Газиантэп на юге Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции взорвался кислородный аппарат в отделении для больных коронавирусом. Около 10 человек погибли-1

Взрыв произошел в отделении интенсивной терапии для больных коронавирусом. Возраст пациентов – от 60 до 85 лет. Еще полтора десятка человек, проходивших лечение от COVID-19, были переведены в другие медицинские учреждения.

Полиция проводит расследование происшествия.

# ЧП # Фотофакт

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