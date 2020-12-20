В Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Он распространяется гораздо быстрее

Число инфицированных COVID-19 в мире выросло за сутки более чем на 700 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти свыше половины случаев приходится на США, где установлен новый антирекорд. Диагноз «коронавирус» поставили более 400 тысяч раз. Это почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума.