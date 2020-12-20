Прямой эфир

В Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Он распространяется гораздо быстрее

20 декабря 2020 12:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Число инфицированных COVID-19 в мире выросло за сутки более чем на 700 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Он распространяется гораздо быстрее-1

Почти свыше половины случаев приходится на США, где установлен новый антирекорд. Диагноз «коронавирус» поставили более 400 тысяч раз. Это почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума.

В Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Он распространяется гораздо быстрее-4

В Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Специалисты утверждают, что он распространяется гораздо быстрее и более заразен. В связи с этим премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении нового локдауна в Лондоне и на юго-востоке страны.

# Коронавирус # Борис Джонсон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Около 10 человек погибли при взрыве в Кабуле
20 декабря 2020 12:05

Около 10 человек погибли при взрыве в Кабуле

В Турции взорвался кислородный аппарат в отделении для больных коронавирусом. Около 10 человек погибли
19 декабря 2020 14:29

В Турции взорвался кислородный аппарат в отделении для больных коронавирусом. Около 10 человек погибли

Нелегальные мигранты во Франции вышли на протесты
19 декабря 2020 13:59

Нелегальные мигранты во Франции вышли на протесты