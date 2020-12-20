В Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Он распространяется гораздо быстрее

Число инфицированных COVID-19 в мире выросло за сутки более чем на 700 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число инфицированных COVID-19 в мире выросло за сутки более чем на 700 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти свыше половины случаев приходится на США, где установлен новый антирекорд. Диагноз «коронавирус» поставили более 400 тысяч раз. Это почти на 150 тысяч больше предыдущего максимума.
В Великобритании выявили новый штамм коронавируса. Специалисты утверждают, что он распространяется гораздо быстрее и более заразен. В связи с этим премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о введении нового локдауна в Лондоне и на юго-востоке страны.