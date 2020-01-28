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Жгли баки, забрасывали полицейских бутылками. Массовые беспорядки разгорелись в Барселоне из-за решения каталонского парламента

28 января 2020 11:28
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Новости Испании. Акция протеста в Барселоне закончилась массовыми беспорядками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жгли баки, забрасывали полицейских бутылками. Массовые беспорядки разгорелись в Барселоне из-за решения каталонского парламента-1

Накануне каталонский парламент принял решение лишить главу автономного сообщества депутатского мандата. В результате – начались митинги.

Жгли баки, забрасывали полицейских бутылками. Массовые беспорядки разгорелись в Барселоне из-за решения каталонского парламента-4

Активисты жгли и переворачивали мусорные контейнеры, строили баррикады и забрасывали правоохранителей бутылками. Некоторые пытались прорваться через полицейские кордоны в здание парламента.

Жгли баки, забрасывали полицейских бутылками. Массовые беспорядки разгорелись в Барселоне из-за решения каталонского парламента-7

Для разгона митингующих стражам порядка пришлось применить силу. Несколько человек задержаны.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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