США ужесточат правила выдачи грин-карт: кого коснётся

Новости США. Получить разрешение на постоянное жительство в США станет сложнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верховный суд страны позволил американской администрации ввести в действие новые правила выдачи грин-карт. Согласно им, процедура получения разрешений будет ужесточена для тех людей, которые, по мнению властей, рассчитывают воспользоваться программами господдержки, в том числе социальными и медицинскими. Например, льготная покупка жилья и получение талонов на продукты.