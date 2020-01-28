Прямой эфир

Неизвестные расстреляли авто у здания суда в США. Пострадали четыре человека

28 января 2020 10:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Стрельба в штате Коннектикут: ранения получили четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные расстреляли авто у здания суда в США. Пострадали четыре человека-1

Инцидент произошёл у здания суда. Неизвестные открыли огонь по припаркованной машине из автомобиля.

Неизвестные расстреляли авто у здания суда в США. Пострадали четыре человека-4

По предварительным данным, пострадавшие не были случайными жертвами. Их доставили в больницу. О задержании нападавших на данный момент ничего не известно. Ведётся расследование.

# Стрельба в США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Боевики-талибы признались в крушении американского самолёта
28 января 2020 10:04

Боевики-талибы признались в крушении американского самолёта

В Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
28 января 2020 08:24

В Германии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Бумагу сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. В Лондоне открылась выставка «Пикассо и бумага»
28 января 2020 08:15

Бумагу сжигал, рвал, делал коллажи и скульптуры. В Лондоне открылась выставка «Пикассо и бумага»