Неизвестные расстреляли авто у здания суда в США. Пострадали четыре человека

Новости США. Стрельба в штате Коннектикут: ранения получили четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл у здания суда. Неизвестные открыли огонь по припаркованной машине из автомобиля.

По предварительным данным, пострадавшие не были случайными жертвами. Их доставили в больницу. О задержании нападавших на данный момент ничего не известно. Ведётся расследование.