Как изменился порядок крестного хода в Риме из-за пандемии

Новости Италии. Из-за пандемии коронавируса традиционный крестный ход в Риме пройдет без прихожан. Ход процессии, которую возглавит Папа Римский Франциск, будет транслироваться в прямом эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые за 55 лет мероприятие будет проводиться не у Колизея, а на площади перед собором Святого Петра.

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Крест пронесут две группы по пять человек. Шествие начнется у обелиска, который расположен в центре площади, а затем продолжится под навесом, где установлено распятие из римской церкви Сан-Марчелло.