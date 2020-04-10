Прямой эфир

Как изменился порядок крестного хода в Риме из-за пандемии

10 апреля 2020 08:16
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Новости Италии. Из-за пандемии коронавируса традиционный крестный ход в Риме пройдет без прихожан. Ход процессии, которую возглавит Папа Римский Франциск, будет транслироваться в прямом эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как изменился порядок крестного хода в Риме из-за пандемии-1

Впервые за 55 лет мероприятие будет проводиться не у Колизея, а на площади перед собором Святого Петра.

Великая Пятница. Священнослужители Беларуси призывают присоединяться к общей молитве из дома

Крест пронесут две группы по пять человек. Шествие начнется у обелиска, который расположен в центре площади, а затем продолжится под навесом, где установлено распятие из римской церкви Сан-Марчелло.

Как изменился порядок крестного хода в Риме из-за пандемии-4

Крестный ход перед Пасхой по католической традиции проводится вечером Страстной пятницы.

Как изменился порядок крестного хода в Риме из-за пандемии-7

# Коронавирус # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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