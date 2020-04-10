Как изменился порядок крестного хода в Риме из-за пандемии

Новости Италии. Из-за пандемии коронавируса традиционный крестный ход в Риме пройдет без прихожан. Ход процессии, которую возглавит Папа Римский Франциск, будет транслироваться в прямом эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Из-за пандемии коронавируса традиционный крестный ход в Риме пройдет без прихожан. Ход процессии, которую возглавит Папа Римский Франциск, будет транслироваться в прямом эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впервые за 55 лет мероприятие будет проводиться не у Колизея, а на площади перед собором Святого Петра.
Великая Пятница. Священнослужители Беларуси призывают присоединяться к общей молитве из дома
Крест пронесут две группы по пять человек. Шествие начнется у обелиска, который расположен в центре площади, а затем продолжится под навесом, где установлено распятие из римской церкви Сан-Марчелло.
Крестный ход перед Пасхой по католической традиции проводится вечером Страстной пятницы.