ЕС пытается принять пакет мер для выхода из кризиса. Почему страны не могут договориться?

Новости Беларуси. Министры финансов стран еврозоны вновь пытаются принять многомиллиардный пакет мер для выхода из кризиса после пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По мнению экспертов, достичь согласия будет непросто, поскольку велики разногласия между югом и севером ЕС.

Камнем преткновения на прошедших переговорах стал выпуск евробондов, которые должны сформировать антикризисный фонд. В пользу этого механизма выступили наиболее пострадавшие от коронавируса страны. А по мнению противников такого решения, выпуск бондов чреват законодательной неразберихой и новыми перекосами внутри еврозоны. Откроются школы и заработают магазины: в Европе хотят ослабить карантин