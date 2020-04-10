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В Австралии обнаружили препарат, способный за двое суток подавить коронавирус

10 апреля 2020 06:31
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Австралийские ученые обнаружили препарат, способный всего за двое суток подавить COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии обнаружили препарат, способный за двое суток подавить коронавирус-1

Специалисты исследовали воздействие лекарства на инфицированные клетки. Одна доза за 24 часа снизила вирусный РНК на 93 %, а через двое суток – более чем на 99 %. При этом токсичного эффекта от препарата выявлено не было.

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Ученые надеются, что его применение поможет предотвратить развитие осложнений при коронавирусе и ограничить передачу инфекции. Однако прежде необходимо провести еще ряд исследований.

В Австралии обнаружили препарат, способный за двое суток подавить коронавирус-4

# Коронавирус # Фотофакт

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