В Кёкенхофе подготовили виртуальную экскурсию

Цветочный сад в Нидерландах приглашает всех желающих полюбоваться цветущими тюльпанами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Увидеть миллионы цветов различных размеров и сортов можно на виртуальной экскурсии, которую подготовили сотрудники парка.

Сад Кекенхоф не принимает посетителей впервые с момента открытия. Ежегодно сюда приезжали более 1,5 миллиона туристов со всего мира. Из-за вынужденного закрытия сада оказались незанятыми тысячи сезонных работников, а потери доходов могут достигнуть 23 миллионов евро.

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Однако директор не унывает: благодаря этому перерыву он планирует сделать сад еще красивее.