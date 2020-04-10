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В Кёкенхофе подготовили виртуальную экскурсию

10 апреля 2020 06:40
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Цветочный сад в Нидерландах приглашает всех желающих полюбоваться цветущими тюльпанами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Увидеть миллионы цветов различных размеров и сортов можно на виртуальной экскурсии, которую подготовили сотрудники парка.

В Кёкенхофе подготовили виртуальную экскурсию-1

В Кёкенхофе подготовили виртуальную экскурсию-3

Сад Кекенхоф не принимает посетителей впервые с момента открытия. Ежегодно сюда приезжали более 1,5 миллиона туристов со всего мира. Из-за вынужденного закрытия сада оказались незанятыми тысячи сезонных работников, а потери доходов могут достигнуть 23 миллионов евро.

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Однако директор не унывает: благодаря этому перерыву он планирует сделать сад еще красивее.

В Кёкенхофе подготовили виртуальную экскурсию-6

В Кёкенхофе подготовили виртуальную экскурсию-8

# Коронавирус # Фотофакт

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