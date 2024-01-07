Как будут развиваться события на Ближнем Востоке и чего ждать от выборов в США и России? Прогнозы на 2024-й

Принесет ли новый год долгожданный мир в Украине и как будут развиваться события на Ближнем Востоке? Чего ждать от выборов в США и России? Что год 2024-й нам готовит, расскажет Марина Кишкурно в программе «Неделя» на СТВ.

Послесловие года и преамбула грядущего. Новогодние поздравления глав государств как навигатор жизни. Из итогов и реалий рождаются пожелания на будущее. Как водится, в таких душевных речах проявляются и люди, и лидеры стран, ведь искренность, честность и неподкупность не сыграть. Хотя многие еврочиновники это умело практикуют, скрывая правду под карнавальной маской. Но вернемся к сути содержания новогодних спичей: отдельные проблемы, как всегда, остались в тени. А вот обещания, наоборот, вышли на авансцену. Мы же решили заглянуть в геополитический мешок и отыскать то самое шило, которое так старательно пытался спрятать евроистеблишмент и не только. Итак, чаяния и ожидания 24-го!

Мы выбираем и нас выбирают. Электоральный год – так можно назвать наступивший. Индонезия, Мексика, Индия, Китай, Финляндия, Россия, США. Планета уже запасается попкорном, ведь впереди увлекающее реалити – президентская кампания в Штатах. Ожидаемо, эта гонка будет самой грязной. Из-за перспективы возвращения в Белый дом его бывшего хозяина американские аналитики называют 24-й взрывоопасным годом в мировой политике. Такой уж он високосный для американцев!

Дональд Трамп, экс-президент США:

Вы можете взять 10 худших президентов в истории нашей страны. И вместе они не нанесут такого ущерба, который нанес стране Джо Байден.

Ловят флешбеки. Уже несколько штатов запретили Трампу баллотироваться на пост президента на своей территории из-за того, что он, по мнению местных властей, замешан в штурме Капитолия. Такого в американской истории еще не было. Вместе с тем, пусть и не намного, но рейтинг экс-лидера все же выше, чем у нынешнего главы. Против Джо сыграли ближневосточный конфликт, ситуация в Украине и миграционный кризис в стране. Рекордное в XXI веке число нелегалов зафиксировано в США.