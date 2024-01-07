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В Германии 8 января состоится забастовка фермеров и работников транспортной сферы

07 января 2024 14:29
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Неблагоприятные прогнозы начинают осуществляться. Германия готовится к забастовке фермеров, которая пройдет уже завтра, 8 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии 8 января состоится забастовка фермеров и работников транспортной сферы-1

К ней подключатся работники транспортной сферы. В связи с протестами местные СМИ советуют жителям заранее заправить машины и сделать покупки. Профсоюзы транспортников требуют повышения заработной платы. Также недовольство бастующих вызвано планами правительства отменить субсидии на дизельное топливо.

# Забастовка

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