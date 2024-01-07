В Германии 8 января состоится забастовка фермеров и работников транспортной сферы

Неблагоприятные прогнозы начинают осуществляться. Германия готовится к забастовке фермеров, которая пройдет уже завтра, 8 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К ней подключатся работники транспортной сферы. В связи с протестами местные СМИ советуют жителям заранее заправить машины и сделать покупки. Профсоюзы транспортников требуют повышения заработной платы. Также недовольство бастующих вызвано планами правительства отменить субсидии на дизельное топливо.