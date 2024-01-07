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В Латвии почти 30% школьников хотя бы раз в месяц подвергаются насилию

07 января 2024 14:31
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Латвия возглавила антирейтинг по насилию в школах. Согласно данным международного исследования, почти 30 % латвийских школьников хотя бы раз в месяц подвергаются тем или иным видам насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии почти 30% школьников хотя бы раз в месяц подвергаются насилию-1

Треть из них – были свидетелями вандализма. Примерно столько же учащихся наблюдали драку, в которой кто-то пострадал. И 12 % школьников видели, как в учебное заведение приносили огнестрельное оружие или нож.

# Насилие # Новости Латвии

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