В Латвии почти 30% школьников хотя бы раз в месяц подвергаются насилию

Латвия возглавила антирейтинг по насилию в школах. Согласно данным международного исследования, почти 30 % латвийских школьников хотя бы раз в месяц подвергаются тем или иным видам насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Латвия возглавила антирейтинг по насилию в школах. Согласно данным международного исследования, почти 30 % латвийских школьников хотя бы раз в месяц подвергаются тем или иным видам насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Треть из них – были свидетелями вандализма. Примерно столько же учащихся наблюдали драку, в которой кто-то пострадал. И 12 % школьников видели, как в учебное заведение приносили огнестрельное оружие или нож.