Кадзуо Исигуро стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

Новости мира. В четвертый день Нобелевской недели был оглашен лауреат премии в области литературы. Им стал 62-летний Кадзуо Исигуро – британский писатель японского происхождения. В заявлении Нобелевского комитета отмечено, что Исигуро в своих произведениях обнажает скрытую за иллюзорными представлениями о мире бездну.

Семья Кадзуо Исигуро переехала в Великобританию, когда мальчику было пять лет. По самому известному роману Кадзуо Исигуро «Остаток дня» (1989) был снят фильм с Энтони Хопкинсом в роли дворецкого Стивенса. Произведения Кадзуо Исигуро больше всего связаны с темами памяти, времени и самообмана. Кадзуо Исигуро написал восемь книг, а также сценарии для кино и телевидения.