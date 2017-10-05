Кадзуо Исигуро стал лауреатом Нобелевской премии по литературе
Новости мира. В четвертый день Нобелевской недели был оглашен лауреат премии в области литературы.
Им стал 62-летний Кадзуо Исигуро – британский писатель японского происхождения.
В заявлении Нобелевского комитета отмечено, что Исигуро в своих произведениях обнажает скрытую за иллюзорными представлениями о мире бездну.
Семья Кадзуо Исигуро переехала в Великобританию, когда мальчику было пять лет. По самому известному роману Кадзуо Исигуро «Остаток дня» (1989) был снят фильм с Энтони Хопкинсом в роли дворецкого Стивенса.
Произведения Кадзуо Исигуро больше всего связаны с темами памяти, времени и самообмана. Кадзуо Исигуро написал восемь книг, а также сценарии для кино и телевидения.
В минувшем году победителем премии стал музыкант Боб Дилан.
По словам лауреата, он потерял дар речи, когда узнал о своей победе – здесь подробнее.
По информации Нобелевского комитета, с 1901 по 2016 год премии в данной области были удостоены 109 человек, среди них 14 женщин. Средний возраст лауреатов премии по литературе – 65 лет.
Как и в предыдущие годы основным претендентом на звание Нобелевского лауреата букмекеры называли Харуки Мураками.
В рамках недели вручения Нобелевских премий уже были присуждены награды в области медицины, физики и химии.