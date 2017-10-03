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Нобелевская премия по физике присуждена за обнаружение гравитационных волн

03 октября 2017 11:18
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Новости мира. 3 октября нобелевскую премию по физике присудили ученым Райнеру Вайсу, Кипу Торну и Барри Баришу за обнаружение гравитационных волн и исследования в данной области.

Ученые впервые смогли зарегистрировать гравитационные волны в конце 2015 года.

Понаблюдать за волнами удалось на детекторе лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO). Благодаря обсерватории, которая работает с 2002 года, волны удалось зафиксировать.

Премия будет разделена: половину получит Райнер Вайс, а вторую поделят между собой Барри Бариш и Кип Торн.

Напомним, накануне была присуждена Нобелевская премия по медицине.

Ее присудили за исследование «биологических часов» – здесь подробнее.

# Нобелевская премия

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