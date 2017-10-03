Нобелевская премия по физике присуждена за обнаружение гравитационных волн

Новости мира. 3 октября нобелевскую премию по физике присудили ученым Райнеру Вайсу, Кипу Торну и Барри Баришу за обнаружение гравитационных волн и исследования в данной области.

Ученые впервые смогли зарегистрировать гравитационные волны в конце 2015 года.

Понаблюдать за волнами удалось на детекторе лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории (LIGO). Благодаря обсерватории, которая работает с 2002 года, волны удалось зафиксировать.

Премия будет разделена: половину получит Райнер Вайс, а вторую поделят между собой Барри Бариш и Кип Торн.

Напомним, накануне была присуждена Нобелевская премия по медицине.