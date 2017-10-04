«Братья Карамазовы – идеальное произведение»: цитаты Харуки Мураками о жизни и творчестве

5 октября 2017 года станет известно имя обладателя Нобелевской премии по литературе. Как и предыдущие несколько лет, 68-летнего японского писателя Харуки Мураками называют главным претендентом на соискание престижной награды. Писатель не любит давать интервью – все, чем ему хочется поделиться, он передает через книги. Однако в преддверии литературного Нобеля мы собрали цитаты писателя и его высказывания об идеальном произведении, которое бы ему хотелось создать.

Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Мураками начал писать в 29 лет. Однако настоящим началом своей писательской карьеры он называет роман «Охота на овец», который был написан в 1982 году. По словам автора, это первая работа, которую он не принимает за пробу пера. После этого романа японец начинает совершенствовать свой писательский стиль. Как отмечает автор, он очень отличается на старте писательства и сейчас. «Это как подъем по лестнице, ступенька за ступенькой».

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Одной из основных тем в творчестве Мураками можно назвать переосмысление традиционных ценностей, которые характерны жителю Японии. По словам критиков, Мураками скорее пишет о своей стране не как японец, а как европейский житель или американец. В США писатель жил в начале 90-х. «Я уехал в Штаты почти на пять лет, и вдруг, живя там, совершенно неожиданно захотел писать о Японии и о японцах. Иногда о прошлом, иногда о том, как там всё сейчас. Легче писать о своей стране, когда ты далеко. На расстоянии можно увидеть свою страну такой, какая она есть».

Фото: AFP/File

Мураками называет основной возраст своих читателей – 20-30 лет. Его книги будто соответствуют запросам, которые есть у людей, не до конца определившихся с тем, кто они есть, и не достигших стабильное состояние. Харуки Мураками, писатель:

Если ты нашел своего читателя – ты выживаешь. Таков принцип.

Фото: AFP/File

Японский писатель любит русскую литературу. Его самый любимый автор – Федор Достоевский, а роман – «Братья Карамазовы». Его Мураками перечитывал четырежды. По словам Мураками, его главная книга впереди и ему хотелось бы, чтобы это была работа в духе «Братьев Карамазовых» – тяжелая, глубокая, но невероятно сильная. В представлении автора – это идеальное произведение.

Фото: AP Photo/Bernat Armangue