Боб Дилан и Нобелевская премия: музыкант представит речь на церемонии награждения

Новости Швеции. Американский автор-исполнитель песен подготовил речь, которую зачитают во время торжественной церемонии 10 декабря.

Как пишет The Guardian, Боб Дилан продолжает играть с Нобелевской премией в кошки-мышки. Певец то игнорирует её, то принимает. На странице Нобелевской премии в твиттере 5 декабря появилась информация, что Дилан, лауреат 2016 года в области литературы, напишет речь, которая «будет зачитана в Стокгольме десятого декабря».

Стоит отметить, что он напишет речь, но не будет зачитывать лично её.

Реакция Дилана на победу просто поразила всех. Понадобилось пять дней на то, чтобы Дилан и его представители отреагировали на это событие. А именно: на сайте, рекламирующем его книгу, на один день появилась заметка, что Дилан «лауреат Нобелевской премии в области литературы». Через день заметку удалили.

Позже 21 октября, член Шведской академии Пер Вäстверг, заявил на шведском телевидении, что Дилан ведёт себя «невежливо и заносчиво». Спустя две недели, 29 октября, Дилан наконец связался с академией.

Боб Дилан:

Я очень признателен. Я лишился речи, когда узнал о Нобелевской премии.



Изданию The Daily Telegraph музыкант рассказал, что при возможности примет участие в церемонии награждения.

Однако 16 ноября стало известно, что он не сможет присутствовать на церемонии.

Лауреат Нобелевской премии также обязан «выступить с лекцией в области, в которой он был награждён Нобелевской премией» в течение полугода после церемонии. Сейчас же стало известно, что речь будет, но её зачитает не сам Дилан.

Пока что неизвестно, кто её зачитает. Это станет известно 10 декабря.



Перевод: Дина Борисевич