Боб Дилан – не единственный музыкант, получивший Нобелевскую премию по литературе

Нобелевская премия по литературе, присужденная Бобу Дилану, вызвала бурю негативных эмоций. Автор, пишущий для популярной британской газеты приводит историю еще одного музыканта, который еще в прошлом веке был удостоен престижной награды. Приводим перевод с The Guardian.

Писатель Amit Chaudhuri:

«Ранее считалось, что это первый случай в истории, когда премию по литературе получил автор песен или, как еще говорят, музыкант и певец. Но, как оказалось, это не так. Индийский поэт Рабиндранат Тагор был первым, кто получил Нобелевскую премию по литературе в 1913 году «за глубоко прочувствованные, оригинальные и прекрасные стихи, в которых с исключительным мастерством выразилось его поэтическое мышление, ставшее, по его собственным словам, частью литературы Запада». Что касается Боба Дилана, то он награду получил «за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции». Это описание напоминает цитату 1913 года. За пределами Бенгалии о Тагоре было известно мало. Ровным счетом столько же мы знаем и о Дилане. За книгу «Гитанджали», которая переведена им буквально с бенгальского языка как «Жертвенные песни», Тагор и был удостоен премии. В книге собраны стихотворения в прозе на английском языке, выбранные автором из его трех сборников песен, которые и по сей день популярны в Бенгалии.

Основное отличие между Тагором и Диланом заключается, прежде всего, в том, что работы последнего были очень современными.

Во-вторых, Тагор не был исполнителем собственных песен. Будучи молодым, он, как и Дилан, был заинтересован в исполнении своих композиций, однако часто жаловался на отсутствие певческих способностей. Единственной сохранившейся до сегодняшнего дня является песня Тагора «Tobu mone rekho». Его пронзительный и неуверенный голос в Бенгалии считали недостойным певца.

В детстве я не был большим поклонником Дилана (так же, как и Тагора). Он мне казался артистом, для которого неустанная публичность и стилистические инновации слились воедино. Я не отрицаю, что такие песни, как «Don’t Think Twice, It’s All Right», «Tangled Up in Blue», «Love Minus Zero/No Limit» и «Idiot Wind» сыграли свою роль в моей жизни. Мой интерес к Дилану сильно вырос, когда я случайно услышал его песню «Кто убил Дэйви Мура»(«Who Killed Davey Moore»), впервые написанную и исполненную в 1963 году и попавшую в его альбом «The Bootleg Series» лишь в 1991 году. Это песня о смерти боксера, который скончался сразу после боя, защищая пояс чемпиона мира. Однако это не песня протеста. В ней кроется более глубокий философский смысл. Но какой? На своем шоу в 1964 году Дилан сказал зрителям: «Песня не имеет ничего общего с боксом. На самом деле, это всего лишь песня о боксере. Эта песня ни о чем. Но я собрал эти слова вместе. Вот и все. Я взял ее прямо из газет и ничего не менял… кроме слов». Песня содержит в себе и американский фольклор, и элементы детских стихов, и общественную трагедию, и рассказ («Я взял ее прямо из газет»). Все это собрано воедино, где он ничего не менял, «кроме слов».

Несколько лет назад я понял, что Тагор был Диланом своего времени в его случайном и в то же время потрясающем подходе ко всему, что он делал. Он был автором индийской классики, шотландских застольных песен, маршей, религиозных песнопений и многого другого. Его политический гимн «Jodi Tor Dak Shune Keu Na Ase Tobe Ekla Cholo Re» («Если никто не ответит на твой зов, иди один») очень напомнил мне песню Дилана «Кто убил Дэйви Мура».

Тагор и Дилон имеют дело не столько с лиризмом, сколько, как говорил Клод Леви-Стросс, с «бриколажем»,

когда цель состоит не в том, чтобы создать что-то заново, а суметь обойтись тем, что доступно, «под рукой». Для них, действительно, доступно многое: и ритмы народных песен, и политические лозунги, и религиозные наставления, романы, современная поэзия, четыре аккорда.

По словам критика Жерара Женетта, девиз Леви-Стросса: «Это всегда может пригодиться». Этим и объясняется отношение Тагора и Дилона как авторов к тому, что они делают, а также результаты их деятельности. В то время, как поэт-лирик ждет и так стремится к тишине, эти двое постоянно создают, добавляют и изменяют. Если бы Нобелевскую премию вручали за вклад в искусство или музыку, они, несомненно, получили бы ее за свои песни по тем же причинам: если и не за создание, то за неутомимое воссоздание традиций.

Перевод с The Guardian: Эдита Трибоцкая