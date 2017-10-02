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Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование «биологических часов»

02 октября 2017 12:42
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Новости мира. 2 октября была присуждена Нобелевская премия по медицине за 2017 год.

Ее получили американские ученые Джеффри Холл, Майкл Розбаш, Майкл Янг.

Группа ученых открыла молекулярные механизмы, которые контролируют биологические ритмы. Именно их мы называем биологическими часами, которые подстраивают биологические процессы внутри организма под время суток.

В 1984 году ученые выделили ген и белок, который запускает его работу в зависимости от времени суток.

В прошлом году награду получил ученый из Японии, который открыл механизм уничтожения клеткой мусора внутри, чтобы продлить себе жизнь.

Впервые за последние 16 лет размер Нобелевской премии увеличится – здесь подробнее.

# Нобелевская премия

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