Прямой эфир

В Небраске неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана

05 декабря 2025 05:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Один человек убит, четверо пострадали при стрельбе в США. ЧП произошло в штате Небраска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Небраске неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана-2

Там вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по посетителям ресторана, ранив одного из них. После чего скрылся с места происшествия на автомобиле. Полиция обнаружила подозреваемого на заправке, где он пытался спрятаться. В ходе перестрелки мужчина был убит, трое правоохранителей получили ранения. По словам медиков жизни пострадавших ничто не угрожает.

# Стрельба # Стрельба в США

Другие новости рубрики

Все новости
Такое впечатление, что европейцы спешат: кто сильнее опозорится на глазах изумленной публики – Муковозчик
04 декабря 2025 17:31

Такое впечатление, что европейцы спешат: кто сильнее опозорится на глазах изумленной публики – Муковозчик

Фермеры в Греции вновь проводят масштабную акцию протеста
04 декабря 2025 17:15

Фермеры в Греции вновь проводят масштабную акцию протеста

В Молдове под давлением властей закрываются социальные магазины
04 декабря 2025 17:01

В Молдове под давлением властей закрываются социальные магазины