В Небраске неизвестный открыл стрельбу по посетителям ресторана

Один человек убит, четверо пострадали при стрельбе в США. ЧП произошло в штате Небраска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по посетителям ресторана, ранив одного из них. После чего скрылся с места происшествия на автомобиле. Полиция обнаружила подозреваемого на заправке, где он пытался спрятаться. В ходе перестрелки мужчина был убит, трое правоохранителей получили ранения. По словам медиков жизни пострадавших ничто не угрожает.