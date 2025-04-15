Израиль и ХАМАС не договорились в последнем раунде переговоров о прекращении огня

Попытки договориться о новом прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС в Каире снова не дали результата, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе Газа, нанося по нему массированные удары. В течение минувших суток по меньшей мере 15 палестинцев погибли в результате атак на палаточные лагеря на севере и юге палестинского анклава. За ситуацией в регионе молча наблюдают влиятельные мировые политики, но народ не молчит.