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Трамп ждет в ближайшее время «очень хороших предложений» по Украине

15 апреля 2025 07:29
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что в скором времени будут подготовлены «очень хорошие предложения» по разрешению конфликта в Украине, главной целью которых является прекращение убийств. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры между Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства в черном море намечены 15-16 апреля в Анкаре.

Трамп ждет в ближайшее время «очень хороших предложений» по Украине-1

Фото: pixabay

Трамп и российский президент Владимир Путин ранее обсудили прекращение огня и мир в Черном море по телефону 18 марта. 

Также недавно экспертные группы из Москвы и Вашингтона согласовали черноморскую инициативу, которая будет реализовываться после выполнения условий России, включая снятие ограничений с Россельхозбанка. 

Помимо этого, специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф недавно встречался с Путиным для обсуждения украинского соглашения, которое Белый дом назвал шагом к достижению прекращения огня и мира.

# Международная политика # Дональд Трамп

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