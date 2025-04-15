Трамп ждет в ближайшее время «очень хороших предложений» по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в скором времени будут подготовлены «очень хорошие предложения» по разрешению конфликта в Украине, главной целью которых является прекращение убийств. Об этом пишет РИА Новости.
Переговоры между Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства в черном море намечены 15-16 апреля в Анкаре.
Трамп и российский президент Владимир Путин ранее обсудили прекращение огня и мир в Черном море по телефону 18 марта.
Также недавно экспертные группы из Москвы и Вашингтона согласовали черноморскую инициативу, которая будет реализовываться после выполнения условий России, включая снятие ограничений с Россельхозбанка.
Помимо этого, специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф недавно встречался с Путиным для обсуждения украинского соглашения, которое Белый дом назвал шагом к достижению прекращения огня и мира.