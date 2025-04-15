Трамп ждет в ближайшее время «очень хороших предложений» по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в скором времени будут подготовлены «очень хорошие предложения» по разрешению конфликта в Украине, главной целью которых является прекращение убийств. Об этом пишет РИА Новости.

Переговоры между Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства в черном море намечены 15-16 апреля в Анкаре.