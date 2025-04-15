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ПВО сбила 115 украинских беспилотников за ночь над регионами РФ

15 апреля 2025 07:20
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Минувшей ночью российская ПВО сбила 115 украинских дронов в пяти регионах, в том числе 109 – в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также были уничтожены три беспилотника в Воронежской области и по одному в Московской, Брянской и Орловской областях.

ПВО сбила 115 украинских беспилотников за ночь над регионами РФ-1

Фото: pixabay

В Курской области произошла массовая атака, в результате которой погибла женщина и пострадали девять человек. В результате пожара загорелись жилые дома, а в гараже скорой помощи были повреждены 11 карет. 

ВСУ систематически атакуют приграничные регионы России с помощью дронов, большинство из которых уничтожаются средствами ПВО. В Брянской, Курской и Белгородской областях введен режим контртеррористической операции.

# Оружие и боеприпасы

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