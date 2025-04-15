ПВО сбила 115 украинских беспилотников за ночь над регионами РФ

Минувшей ночью российская ПВО сбила 115 украинских дронов в пяти регионах, в том числе 109 – в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Также были уничтожены три беспилотника в Воронежской области и по одному в Московской, Брянской и Орловской областях.