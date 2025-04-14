Муковозчик: без денег ЕС Литва давно бы вымерла полностью, а не на треть, как сейчас, за что и отрабатывает

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Литва вошла в пятерку стран ЕС по тратам на продукты. В среднем семья из четырех человек в Литве тратит порядка 600 евро в месяц. Пропорционально, пятая часть расходов каждого жителя республики приходится на еду. Андрей Николаевич, а ваших доходов тоже хватает только на продукты? Или на что-нибудь еще хоть немного остается?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Почему немного? Много остается. И на путешествия хватает, и чтобы детей растить, и на бензин, и на жетоны в метро. Но я вам больше скажу, девчонки. Мои-то доходы, они заработанные своим горбом, своим мозолем, своим собственным умом. А доходы литовцев, они с большего полученные. Данные им, дотациями из Брюсселя.

Ведь Литва, как и остальные прибалтийские тигры лимитрофа, она от Евросоюза каждый год получает приличные деньги. Не такие, конечно, громадные, как Польша, но и немцы, и французы, и остальные исправно пополняют литовский бюджет.

Без этих дотаций Литва давно бы вымерла полностью, а не, как сейчас, на треть. За что, чего уж тут скрывать, и отрабатывает, то злобным гавканьем, служа хозяевам той Моськой, которая лает на слона, то старательно трудясь точкой G Европы. Причем им уже не стыдно и самим так называться. То работая местностью, территорией, полигоном, на болотах которого, если американские солдаты вдруг утопнут, приходится объявлять национальный траур, а то ведь накажут хозяева.

И из всех радостей жизни только пожрать и остается. А своего вкусного тоже уже не осталось. Все больше химическое, европейское. Вот и ломятся нормальные литовцы к нам, используя наш безвиз. А их правительство держит их за штаны обеими руками. Вот и выходит, что вкусно едят литовцы здесь, у нас, в Беларуси, а все остальное делают там, у себя, на болотах. Мечтая хоть так насолить американцам. И иногда у них, девчонки, получается.