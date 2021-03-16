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Жгли покрышки, бросали в полицейских камни. В Иордании на улицы вышли люди, недовольные ужесточением карантина

16 марта 2021 13:09
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Новости Иордании. Ужесточение карантина вызвало волну недовольства жителей Иордании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди вышли на улицы Аммана.  

Меры блокировки в стране усилили несколько дней назад из-за ухудшения эпидобстановки.  

Жгли покрышки, бросали в полицейских камни. В Иордании на улицы вышли люди, недовольные ужесточением карантина-1

Активисты жгли покрышки и мусорные баки, а также бросали в полицейских камни. Акция протеста завершилась столкновениями.

Жгли покрышки, бросали в полицейских камни. В Иордании на улицы вышли люди, недовольные ужесточением карантина-4

Против демонстрантов полицейские применили гранаты со слезоточивым газом. Есть пострадавшие.  

Жгли покрышки, бросали в полицейских камни. В Иордании на улицы вышли люди, недовольные ужесточением карантина-7

Массовые беспорядки с подобным сценарием прошли еще в двух городах страны. Иордания сейчас переживает сильнейший всплеск заболеваемости COVID-19.  

Жгли покрышки, бросали в полицейских камни. В Иордании на улицы вышли люди, недовольные ужесточением карантина-10

За сутки вирусом заразились почти 9,5 тысяч человек, более 80 жителей скончались.   

# Акции протеста # Фотофакт

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