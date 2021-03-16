Жгли покрышки, бросали в полицейских камни. В Иордании на улицы вышли люди, недовольные ужесточением карантина

Новости Иордании. Ужесточение карантина вызвало волну недовольства жителей Иордании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди вышли на улицы Аммана. Меры блокировки в стране усилили несколько дней назад из-за ухудшения эпидобстановки.

Активисты жгли покрышки и мусорные баки, а также бросали в полицейских камни. Акция протеста завершилась столкновениями.

Против демонстрантов полицейские применили гранаты со слезоточивым газом. Есть пострадавшие.

Массовые беспорядки с подобным сценарием прошли еще в двух городах страны. Иордания сейчас переживает сильнейший всплеск заболеваемости COVID-19.