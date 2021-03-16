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Израиль с 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами

16 марта 2021 12:22
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Новости Израиля. Полет разрешен. Израиль с 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято на фоне успешной массовой вакцинации населения.

Израиль с 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами-1

Все прибывшие в Израиль должны сдать тест на COVID-19, а также соблюдать правила социальной дистанции. При этом остаются в силе квоты на количество приезжающих: в день будут пускать не более 3 тысяч человек.

Израиль с 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами-4

Авиарейсы из государств, где наблюдается резкий рост числа зараженных или же распространение новых штаммов коронавируса, будут точечно отменять.

# Авиасообщение # Фотофакт

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