Новости Израиля. Полет разрешен. Израиль с 16 марта возобновляет авиасообщение со всеми странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято на фоне успешной массовой вакцинации населения.

Все прибывшие в Израиль должны сдать тест на COVID-19, а также соблюдать правила социальной дистанции. При этом остаются в силе квоты на количество приезжающих: в день будут пускать не более 3 тысяч человек.