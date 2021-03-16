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Почему YouTube ограничил к показу фильм «Ржев. 500 дней в огне»?

16 марта 2021 08:15
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YouTube ограничил к показу новый документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Картина снята по заказу «БелРос ТВ» и Союзного государства.

Авторы рассказывают о Ржевской битве и строительстве Ржевского мемориала советскому солдату.

Почему YouTube ограничил к показу фильм «Ржев. 500 дней в огне»?-1

В Google пояснили, что «ограничения по возрасту выставили из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображений мертвых тел». Но создатели уверены: в фильме нет натуралистических батальных сцен. Более того, премьеру откладывали, чтобы верифицировать каждое утверждение. Вплоть до нюансов. И говорят в картине исключительно о проверенных историками фактах.

Почему YouTube ограничил к показу фильм «Ржев. 500 дней в огне»?-4

В фильме нет акцента на национальной и религиозной темах, есть только один – на подвиге духа и жертвенности.

Почему YouTube ограничил к показу фильм «Ржев. 500 дней в огне»?-7

YouTube покажет фильм только лицам старше 18 лет. Картину уже убрали из рекомендаций и продвижения.

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# Великая Отечественная война # Фотофакт

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