Почему YouTube ограничил к показу фильм «Ржев. 500 дней в огне»?

YouTube ограничил к показу новый документальный фильм «Ржев. 500 дней в огне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Картина снята по заказу «БелРос ТВ» и Союзного государства.

В Google пояснили, что «ограничения по возрасту выставили из-за содержащихся в нем сцен насилия – изображений мертвых тел». Но создатели уверены: в фильме нет натуралистических батальных сцен. Более того, премьеру откладывали, чтобы верифицировать каждое утверждение. Вплоть до нюансов. И говорят в картине исключительно о проверенных историками фактах.