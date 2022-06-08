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Норвежцы против вступления в Евросоюз. Результаты социсследования

08 июня 2022 11:05
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Новости Норвегии. Жители Норвегии не хотят видеть свою страну в составе Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы результаты исследования норвежского аналитического центра.

Норвежцы против вступления в Евросоюз. Результаты социсследования-1

Согласно данным, почти 50 % опрошенных не желают присоединения страны к Европейскому союзу. Еще 16 % затруднились ответить. Стоит отметить, что, несмотря на то, что Норвегия не входит в ЕС, она состоит в Европейском экономическом пространстве, цель которого – экономическая интеграция и создание общего рынка.  

# Международная политика # Фотофакт

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