Норвежцы против вступления в Евросоюз. Результаты социсследования

Новости Норвегии. Жители Норвегии не хотят видеть свою страну в составе Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы результаты исследования норвежского аналитического центра.

Согласно данным, почти 50 % опрошенных не желают присоединения страны к Европейскому союзу. Еще 16 % затруднились ответить. Стоит отметить, что, несмотря на то, что Норвегия не входит в ЕС, она состоит в Европейском экономическом пространстве, цель которого – экономическая интеграция и создание общего рынка.