Прямой эфир

Новости экономики за 08.06.2022

08 июня 2022 17:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почему современные технологии становятся все менее доступными для жителей Европы и как спасаться от жары, если кондиционеры и холодильники тянут дорогостоящую электроэнергию? А также о прорыве в мире криптовалют и совместных планах Беларуси и Кубы на сотрудничество в сфере здравоохранения.  

Наталья Надольская с деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ЮРЛИЦАМ РАЗРЕШИЛИ ПОЛУЧАТЬ НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ

Белорусским юрлицам разрешили получать наличную валюту по договорам об экспортных поставках. Это позволит предприятиям работать в условиях санкций.

Новости экономики за 08.06.2022-1

Теперь экспортеры могут получать наличные доллары, евро и юани при поставках товаров и услуг за рубеж, но с обеспечением зачисления полученных средств на банковские счета в Беларуси. Это позволит устранить проблемы проведения расчетов в безналичной форме по валютным экспортным договорам.

Вторая в мире по объему сделок криптобиржа взяла кредит под залог биткоинов. Подробнее здесь.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В АВСТРАЛИИ ПОДОРОЖАЛА В 80 РАЗ

Австралия собирается снова открыть угольные электростанции, чтобы преодолеть энергетический кризис в стране, вернув в генерацию 30 % энергетических мощностей. Дело в том, что оптовые цены на газ в Австралии выросли в 80 раз за первую неделю июня.

Новости экономики за 08.06.2022-4

Аналитики прогнозируют, что действия Австралии, связанные с наращиванием потребления угля, приведут к сокращению его предложения на международном рынке и можно ждать роста цен на него на биржах.

Читайте также:

Грозит ли Беларуси дефицит импортных лекарств в условиях санкций? Ответ Минздрава

Где можно купить белорусские аналоги кока-колы, спрайта и фанты?

Из-за жары в Европе увеличилось электропотребление бытовой техникой. К чему это может привести?

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Повысили урожайность на 17%. Как инновационные технологии помогают получить больше продукции?
07 июня 2022 20:01

Повысили урожайность на 17%. Как инновационные технологии помогают получить больше продукции?

«Тенденция к очень большому росту». Как изменился объём товарооборота Беларуси и Мордовии?
07 июня 2022 17:16

«Тенденция к очень большому росту». Как изменился объём товарооборота Беларуси и Мордовии?

«Отводится участок». Беларусь участвует в совместном производстве в Приморском крае
07 июня 2022 17:08

«Отводится участок». Беларусь участвует в совместном производстве в Приморском крае