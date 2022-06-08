Новости экономики за 08.06.2022

Почему современные технологии становятся все менее доступными для жителей Европы и как спасаться от жары, если кондиционеры и холодильники тянут дорогостоящую электроэнергию? А также о прорыве в мире криптовалют и совместных планах Беларуси и Кубы на сотрудничество в сфере здравоохранения. Наталья Надольская с деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЮРЛИЦАМ РАЗРЕШИЛИ ПОЛУЧАТЬ НАЛИЧНУЮ ВАЛЮТУ Белорусским юрлицам разрешили получать наличную валюту по договорам об экспортных поставках. Это позволит предприятиям работать в условиях санкций.

Теперь экспортеры могут получать наличные доллары, евро и юани при поставках товаров и услуг за рубеж, но с обеспечением зачисления полученных средств на банковские счета в Беларуси. Это позволит устранить проблемы проведения расчетов в безналичной форме по валютным экспортным договорам. Вторая в мире по объему сделок криптобиржа взяла кредит под залог биткоинов. Подробнее здесь. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ В АВСТРАЛИИ ПОДОРОЖАЛА В 80 РАЗ Австралия собирается снова открыть угольные электростанции, чтобы преодолеть энергетический кризис в стране, вернув в генерацию 30 % энергетических мощностей. Дело в том, что оптовые цены на газ в Австралии выросли в 80 раз за первую неделю июня.