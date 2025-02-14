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Из-за снежного шторма в 4 штатах США введён режим ЧП

14 февраля 2025 09:15
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Чрезвычайное положение объявлено в четырех восточных регионах США из-за мощного снежного шторма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за снежного шторма в 4 штатах США введён режим ЧП-2

В зоне непогоды более 9 миллионов человек. В некоторых районах за несколько часов выпало до 60 сантиметров снега. Сильный ветер валит деревья и рвет линии электропередачи. По сообщениям местных СМИ, около 20 тысяч потребителей до сих пор остаются без электричества. Власти призвали водителей отказаться от поездок. Дороги покрыты льдом и засыпаны снегом, на нескольких трассах перекрыто движение.

# Природные явления # снег # Новости США # ЧП

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