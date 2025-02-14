Из-за снежного шторма в 4 штатах США введён режим ЧП

В зоне непогоды более 9 миллионов человек. В некоторых районах за несколько часов выпало до 60 сантиметров снега. Сильный ветер валит деревья и рвет линии электропередачи. По сообщениям местных СМИ, около 20 тысяч потребителей до сих пор остаются без электричества. Власти призвали водителей отказаться от поездок. Дороги покрыты льдом и засыпаны снегом, на нескольких трассах перекрыто движение.