В Бельгии из-за забастовки диспетчеров нарушено авиасообщение

Бельгия без авиасообщения. Отменены почти все рейсы, не работали четыре крупнейших аэропорта. По данным СМИ, там сейчас находятся несколько тысяч пассажиров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бельгия без авиасообщения. Отменены почти все рейсы, не работали четыре крупнейших аэропорта. По данным СМИ, там сейчас находятся несколько тысяч пассажиров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной стала забастовка авиадиспетчеров, которые требуют улучшения условий труда, повышения зарплат и не согласны с сокращением пенсий. Профсоюзы транспортников-организаторы стачки принесли бельгийцам извинения за доставленные неудобства и призвали следить за расписанием авиарейсов, которое постоянно меняется.