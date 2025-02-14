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В Бельгии из-за забастовки диспетчеров нарушено авиасообщение

14 февраля 2025 09:14
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Бельгия без авиасообщения. Отменены почти все рейсы, не работали четыре крупнейших аэропорта. По данным СМИ, там сейчас находятся несколько тысяч пассажиров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии из-за забастовки диспетчеров нарушено авиасообщение-2

Причиной стала забастовка авиадиспетчеров, которые требуют улучшения условий труда, повышения зарплат и не согласны с сокращением пенсий. Профсоюзы транспортников-организаторы стачки принесли бельгийцам извинения за доставленные неудобства и призвали следить за расписанием авиарейсов, которое постоянно меняется.

# Авиасообщение # Акции протеста # Забастовка

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