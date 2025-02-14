Пациентам в Португалии приходится ждать неотложную медицинскую помощь более 10 часов

Кризис здравоохранения в Португалии. Пациентам нередко приходится ждать неотложную помощь более 10 часов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пользователи жалуются, в частности, на обязательную предварительную консультацию по телефону перед обращением в отделение неотложной помощи, что еще больше затягивает медицинское вмешательство, поскольку в больницах пациентам все равно приходится долго ждать. Закрытые отделения, нехватка врачей и сбои в новой системе скрининга – эксперты считают, что национальная служба здравоохранения Португалии находится на грани краха.