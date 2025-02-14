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Пациентам в Португалии приходится ждать неотложную медицинскую помощь более 10 часов

14 февраля 2025 09:13
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Кризис здравоохранения в Португалии. Пациентам нередко приходится ждать неотложную помощь более 10 часов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пациентам в Португалии приходится ждать неотложную медицинскую помощь более 10 часов-2

Пользователи жалуются, в частности, на обязательную предварительную консультацию по телефону перед обращением в отделение неотложной помощи, что еще больше затягивает медицинское вмешательство, поскольку в больницах пациентам все равно приходится долго ждать. Закрытые отделения, нехватка врачей и сбои в новой системе скрининга – эксперты считают, что национальная служба здравоохранения Португалии находится на грани краха.

# Кризис в ЕС

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