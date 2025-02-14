Мюнхен готовится к открытию конференции по безопасности

Более пяти тысяч правоохранителей обеспечивают порядок в Мюнхене, где 14 февраля открывается международная конференция по безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие примут около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций. Конференция продлится три дня, одной из центральных ее тем станет военный конфликт в Украине. Район, где пройдет мероприятие, взят под усиленную охрану.