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Из Банка Англии изъяли тысячи слитков золота из-за опасений торговой войны Трампа

10 февраля 2025 07:44
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Тысячи золотых слитков изъяли из Банка Англии на фоне опасений из-за последствий торговой войны Трампа, сообщают местные СМИ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Банка Англии изъяли тысячи слитков золота из-за опасений торговой войны Трампа-2

За последние месяцы из хранилищ вывезено около 8 тысяч слитков, что составляет около 2 % общего объема запасов. Банк получил множество запросов от трейдеров после того, как цены на золото на рынке в Нью-Йорке резко превысили его стоимость в Лондоне. Такой отток может сказаться не только на Лондонской бирже, но и на всем финансовом положении Великобритании.

# Дональд Трамп # Великобритания # Международная политика

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