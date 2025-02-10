Из Банка Англии изъяли тысячи слитков золота из-за опасений торговой войны Трампа

За последние месяцы из хранилищ вывезено около 8 тысяч слитков, что составляет около 2 % общего объема запасов. Банк получил множество запросов от трейдеров после того, как цены на золото на рынке в Нью-Йорке резко превысили его стоимость в Лондоне. Такой отток может сказаться не только на Лондонской бирже, но и на всем финансовом положении Великобритании.