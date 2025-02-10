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41 человек погиб в результате ДТП в Мексике

10 февраля 2025 07:43
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41 человек погиб в результате ДТП на юге Мексики. Авария произошла в штате Табаско, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

41 человек погиб в результате ДТП в Мексике-2

По информации местных СМИ, автобус сгорел полностью, остался только металлический каркас. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, что привело к столкновению. Тела многих погибших до сих пор не опознаны. Власти сталкиваются с трудностями при идентификации жертв из-за масштабов пожара. Поисковые работы продолжаются.

# Авария # Авария в Мексике

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