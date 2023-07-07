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Итальянские археологи нашли алтарь, которому больше 2000 лет. Посмотрите, как хорошо он сохранился

07 июля 2023 12:25
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Новости Италии. Итальянские археологи принимают поздравления. Древнегреческий алтарь нашли на Сицилии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему более 2 000 лет. Долгое время артефакт был скрыт слоем почвы с растительностью, но теперь исследователи его раскопали.

Итальянские археологи нашли алтарь, которому больше 2000 лет. Посмотрите, как хорошо он сохранился-1

Кстати, они также обнаружили изделие, похожее на пьедестал для скульптуры. Удивительно, что обе находки хорошо сохранились. Все дело в месте раскопок. Оно оказалось удачным для археологов. Сегеста – древний город на побережье Сицилии. По одному преданию, его построили троянцы, по другому – греки. Главная достопримечательность региона – храм с дорическими колоннами, построенный в V веке до нашей эры.

Итальянские археологи нашли алтарь, которому больше 2000 лет. Посмотрите, как хорошо он сохранился-4

Он не раз привлекал экспертов своей необычной историей. Во-первых, храм так и не был достроен. А во-вторых, внутри нет следов перекрытия и алтарной части, традиционной для греческой архитектуры.

# Археология # Марина Кишкурно # Новости Италии # Фотофакт

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