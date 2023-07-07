Итальянские археологи нашли алтарь, которому больше 2000 лет. Посмотрите, как хорошо он сохранился

Новости Италии. Итальянские археологи принимают поздравления. Древнегреческий алтарь нашли на Сицилии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему более 2 000 лет. Долгое время артефакт был скрыт слоем почвы с растительностью, но теперь исследователи его раскопали.

Кстати, они также обнаружили изделие, похожее на пьедестал для скульптуры. Удивительно, что обе находки хорошо сохранились. Все дело в месте раскопок. Оно оказалось удачным для археологов. Сегеста – древний город на побережье Сицилии. По одному преданию, его построили троянцы, по другому – греки. Главная достопримечательность региона – храм с дорическими колоннами, построенный в V веке до нашей эры.